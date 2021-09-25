Faiz indiriminden sonra parayı nereye yatırmalı?

Ufuk KORCAN

Piyasalar için hareketli bir hafta daha geride kaldı. Tüm dünyada piyasaların ana gündem maddesi merkez bankalarının vereceği kararlardaydı. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günkü yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 0-0.25 arasında sabit tutarken ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği ifade edildi.

Karar sonrasında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, teşviklerin geri çekilme sürecinin 2020 ortasında son bulmasının uygun olabileceğini söyledi. Fed’in ‘şahin’ söylemlerine rağmen piyasalar belirsizliğin ortadan kalkmasıyla toparlanma eğilimine girdi. Çinli gayrimenkul devi Evergrande’nin yaşadığı borç krizine yönelik gelişmeler de piyasalar tarafından yakından takip edildi.

TCMB YİNE TERS KÖŞE YAPTI

Fed’in ardından içeride gözler Perşembe günü yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz kararına çevrilmişti. Son dönemde verilen sinyaller faiz indirimi beklentilerini her ne kadar öne çekmiş olsa da bu ayki toplantıda indirim bekleyen piyasa oyuncusu sayısı oldukça azdı. Yani Merkez Bankası 6 ay aradan sonra yaptığı 100 baz puanlık indirim ile piyasaları bir kez daha şaşırttı. Karar sonrasında dolar, 8.80 TL’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

UZUN VADE YAPAN KAZANDI

Bu sayfada son haftalarda tasarrufl arını mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda değerlendirmeyi tercih edenler için olası faiz indirimine karşı uyarılarda bulunmuştuk.

Faiz kararı öncesinde parasını yüzde 19’dan 6 ay ve daha uzun vadeli mevduat yapanlar faiz indirimi sonrası mevduat faizlerindeki düşüşten etkilenmeyecek. Ancak son faiz kararı sonrasında piyasalarda kartlar resmen yeniden dağıtılmış durumda. Peki, mevcut durumda yatırımcıları getiri anlamında nasıl bir dönem bekliyor.

Faiz indiriminin ardından enflasyonun seyri kritik öneme sahip. İndirimlerin devam etmesi ve bu süreçte enfl asyonda yönün aşağı dönmemesi piyasalarda dalgalanmaları artıracaktır.

Borsada hisse bazlı hareketler hızlanabilir

Borsa İstanbul’da eylül ayı başında başlayan satış baskısı sürüyor. 2 Eylül’de 1.485 puanı gören BİST 100 Endeksi, 21 Eylül’de 1.384 puana kadar düştü. Son 1 ayda diğer ülke borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul’da kritik seviye 1.396 ve altında 1.383’te. Bu seviyelerin altına inilmesi durumunda satışlar hızlanabilir. Yukarıda ise ilk olarak 1.410 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmaması önemli. BİST 100 Endeksi’nde ana direnç noktası 1.425 puanda. Bu seviye geçilmediği sürece yaşanacak yükselişlere temkinli yaklaşılmasının faydalı olacağı görüşü hakim. Endekse yönelik teknik görünüm bu şekildeyken önümüzdeki dönemde hisse bazlı hareketler öne çıkabilir. Özellikle kurda yaşanacak olası yükselişlerle döviz geliri yüksek döviz zengini şirketlerin hisselerinde pozitif yönde ayrışma yaşanabilir.

Dolara talep artabilir

Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında 200 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor. Fed’in tahvil alımlarında frene basacağı bir süreçte içeride faiz indirimlerinin başlamasının dolara olan talebi artırabileceğinden endişe ediliyor. Dolarda yaşanacak olası artışların enfl asyonist baskıları artırması piyasaları yeniden bir ‘sarmala’ sokabilir. Dolayısıyla portföylerde bir miktar dolar ya da dövize endeksli enstrümanların bulundurulması yararlı olabilir. Kısa vade için dolarda 9 TL seviyeleri pek uzak gözükmüyor. Ancak bu seviyeye kadar 8.87 TL seviyesi ara direnç noktaları var. Destek seviyeleri ise sırasıyla 8.80, 8.70 ve 8.62 TL’de.

Gram altında kritik seviyeler nerede?

Fed’in varlık alımında azaltılma yakında başlayabileceğine dair mesajlar altının ons fiyatında düşüşlere neden oldu. Çarşamba günü 496 TL’nin üzerini gören gram altın, ons tarafındaki düşüş sonrasında 490 TL’yi test etti. Ancak perşembe günü TCMB’nin sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında kurlarda yaşanan yukarı hareket gram altın fiyatlarının da 500 TL’nin üzerini gördü. Haftanın son işlem günü doların 8.85’in üzerine çıkmasıyla gram altın yine yönünü yukarı çevirdi. Gram altında yukarı yönlü hareketlerde 497 ve 500 TL seviyeleri hedef konumundayken olası aşağı yönlü hareketlerde ise 490 ve 487 TL destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.