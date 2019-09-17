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Faiz indirimleri nefes aldıracak

Merkez Bankası’nın ardından iş dünyasının bankalardan beklediği faiz indirimleri gelmeye başladı. Bankaların faizleri indirmesiyle birlikte ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanması, bunun da büyümeye yansıması bekleniyor.

Faiz indirimleri nefes aldıracak
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