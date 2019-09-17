Faiz indirimleri nefes aldıracak
Merkez Bankası’nın ardından iş dünyasının bankalardan beklediği faiz indirimleri gelmeye başladı. Bankaların faizleri indirmesiyle birlikte ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanması, bunun da büyümeye yansıması bekleniyor.
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