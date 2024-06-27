Faiz kararı öncesi dolar/TL yeni güne nasıl başladı? (27 Haziran dolar ve Euro ne kadar?)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor. Yurt içinde ise bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Dolar/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,8429'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8330 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 35,23'ten satılıyor.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.