Faiz kararı öncesi kritik anket: Sabit mi yoksa artış mı?

Matriks Haber’in Nisan 2026 dönemine ilişkin faiz ve enflasyon beklentilerini kapsayan anketi tamamlandı. Ankete göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ay politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 37,00 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor.

Çalışmada 3’ü yabancı olmak üzere toplam 29 aracı kurum ve bankanın tahminleri yer aldı.

Nisan ayı PPK toplantısına yönelik görüş bildiren 28 ekonomistin 16’sı haftalık repo faizinin mevcut seviyede korunacağını belirtirken, 12 ekonomist ise 300 baz puanlık artış beklentisini dile getirdi.

Bu doğrultuda, politika faizine ilişkin medyan tahmin yüzde 37,00 olurken, ortalama beklenti yaklaşık yüzde 38,25 seviyesinde oluştu. Ankette en yüksek tahmin yüzde 40,00, en düşük tahmin ise yüzde 37,00 olarak kaydedildi.

Ankette ayrıca, borç alma ve borç verme faizlerinde 300 baz puanlık artış yapılacağı ve bu oranların yüzde 38,50 ile yüzde 43,00 aralığına çıkabileceği öngörüldü.

Gelecek dönem beklentileri

Ekonomistler yılın geri kalanında yapılacak 5 toplantının 4’ünde faiz indirimi bekliyor. “Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 12 katılımcıdan 5’i tüm toplantılarda, 4’ü dört toplantıda, diğer katılımcılar ise farklı sayılarda indirim öngördü.

2026 yıl sonu politika faizi beklentisinde yukarı yönlü güncelleme dikkat çekti. Önceki ankette yüzde 30,00 olan yıl sonu tahmini yüzde 34,00’e yükselirken, tahmin aralığı da yüzde 29,00 ile yüzde 37,00 bandına genişledi.

“2026 yılında beklediğiniz faiz adımlarında yön değişikliği oldu mu?” sorusuna yanıt veren 9 ekonomistin 7’si “evet”, 2’si ise “hayır” yanıtını verdi.

2027 yılı beklenti 27,00'a çıktı

2027 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisi de yüzde 23,00’ten yüzde 27,00’ye çıktı. Gelecek yıla yönelik tahmin aralığının ise yüzde 22,00 ile yüzde 32,00 arasında şekillendiği görüldü.

Merkez Bankası, 12 Mart 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik borç alma ve borç verme faiz oranlarında da değişikliğe gitmemişti.

Ocak ayında ise piyasa beklentisinin altında kalarak 150 baz puan yerine 100 baz puanlık indirim yapılmış ve faiz yüzde 38,00’den yüzde 37,00’ye çekilmişti.

Banka, geçen yıl nisan ayında yaptığı 350 baz puanlık artış dışında, 5 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirerek toplamda 1.050 baz puanlık gevşemeye gitmişti. 2025 yılı başında yüzde 45,00 seviyesinde olan haftalık repo faizi yüzde 38,00’e kadar düşürülmüştü.

TCMB’nin 22 Nisan toplantısının ardından yılın kalanında 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde toplam 5 PPK toplantısı daha yapılacak. 2027 yılının ilk yarısında ise 21 Ocak, 18 Mart, 22 Nisan ve 10 Haziran tarihlerinde toplantılar gerçekleştirilecek.

2026 yılı enflasyon raporu sunumlarının tarihleri ise 14 Mayıs, 13 Ağustos ve 12 Kasım olarak planlandı.

Enflasyon tahminleri

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,00 seviyesine yükseldi. Tahminler arasında en yüksek oran yüzde 30,00 olurken, en düşük beklenti yüzde 22,90 olarak kaydedildi. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 25,00 seviyesindeydi.

2027 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 18,50’den yüzde 21,50’ye çıktı. Aynı dönem için tahmin aralığı ise yüzde 20,00 ile yüzde 25,00 bandına genişledi.