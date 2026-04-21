Faiz kararı öncesi mevduat faizleri 7 ayın zirvesinde

Merkez Bankası yarın yılın 3. faiz kararını açıklamaya hazırlanırken, bankaların Türk lirası mevduatları için uyguladığı faiz oranları, piyasa hareketliliğiyle birlikte yedi ayın zirvesine tırmandı.

Investing'in haberine göre enflasyon görünümündeki kalıcı bozulmaya karşı alınan önlemler ve piyasadaki likidite sıkılaşmasının ardından 1-3 ay vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları ortalama yüzde 40,6 seviyesine kadar yükseldi.

Bankalar mevduat sahiplerine sunulan getirileri güncellerken, bazı finans kuruluşları 32 günlük vade seçeneğiyle yüzde 46’ya varan faiz oranları sunmaya başladı. Ortalama faiz oranı ise yüzde 42 ile yüzde 45 aralığında değişti.

Gözler yarın açıklanacak faiz kararında

Piyasalar merakla yarın gerçekleşecek PPK toplantısına ve Merkez'den çıkacak faiz kararına odaklanırken, yüzde 37 seviyesindeki politika faizinin değişip değişmeyeceği takip ediliyor.

Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, mevcut koşullarda Merkez Bankası'nın yaz sonuna kadar faiz indirimi yapmasını düşük ihtimal olarak görürken, Bank of America (BofA) Merkez'in güvenilirliği güçlendirmek için 300 baz puanlık artışla yüzde 40'a çıkışı daha olası görüyor.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch ise TCMB'nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağını, jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimlerinin aralık ayından önce gündeme gelmeyeceğini değerlendiriyor.