Faiz kararı sonrası Fed'e seslendi: Donald Trump: Doğru olanı yapın!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz indirimi yapması yönündeki çağrısını sürdürdü. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, “ABD Gümrük Tarifeleri ekonomiye geçmeye (hafiflemeye!) başlarken, Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca 2 Nisan'dan itibaren ABD’ye tarife uygulayan ülkelere karşı yeni tarifeler getirileceğini belirterek, Fed'e "Doğru olanı yapın. 2 Nisan Amerika'da Kurtuluş Günüdür!!!" şeklinde seslendi.

Trump’ın Fed’e yönelik tutumu karışık mesajlar veriyor

Trump, başkanlığı döneminde de Fed'e faiz indirimi konusunda baskı yaparken, zaman zaman da bankanın bağımsızlığına vurgu yaparak müdahale etmeyeceğini ifade etmişti. Ancak son dönemde faiz indirimi konusundaki çağrılarını sıklaştırması dikkat çekiyor.

Öte yandan, Trump’ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett, gün içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan ve Beyaz Saray yetkilileri, Fed'in bağımsızlığına büyük saygı duyuyor" ifadelerini kullanarak, Trump’ın açıklamalarıyla çelişen bir mesaj verdi.

Trump’ın faiz indirimi talebine rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell ve yetkililer, enflasyon verilerini dikkatle takip ettiklerini ve aceleci bir karar almayacaklarını vurgulamıştı. Fed’in faiz politikasına ilişkin kararları, piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor.