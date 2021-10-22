Faiz kararının yankıları sürüyor: "Reel sektör tedirgin"

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16'ya çekmesi ve ardından kurda yaşanan yükselişin iş dünyasında yankıları sürüyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir" açıklamasını yaptı.



Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır" ifadelerine yer verdi.

Perşembe günkü sürpriz faiz kararı sonrası İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Merkez Bankası, bugünkü kararıyla enflasyonu önemsemediğini ve dikkate almadığını ortaya koydu” paylaşımını yapmıştı.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "TCMB'nin 200 baz puanlık faiz indirim kararı, yatırım ve ticaret yapmak isteyenleri ferahlatma önceliğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte fiyat istikrarı, faiz ve döviz arasındaki hassas ilişkilerin gözetilmesi, iş dünyası için önem arz ediyor" açıklamasına yer verdi.