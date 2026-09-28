Faiz ve enflasyon gündemi TBMM'ye taşınıyor: Karahan sunum yapacak
Piyasaların yakından takip ettiği faiz ve enflasyon gündemi bu kez TBMM'ye taşınıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümünün yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyonla mücadele ve para politikası uygulamalarının ele alınması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Komisyon, Başkan Mehmet Muş yönetiminde toplanacak. Karahan'ın milletvekillerine yapacağı kapsamlı sunumda küresel gelişmelerden Türkiye ekonomisine kadar birçok başlığın ele alınması bekleniyor.
Gündemde faiz ve enflasyon var
Toplantının önemli gündem maddelerini enflasyon görünümü ve para politikası oluşturacak. TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadele kapsamında izlediği politikaların da değerlendirilmesi öngörülüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, TCMB Başkanı'nın Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları konusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesini öngörüyor.