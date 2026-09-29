Faizde 15 yılın zirvesi: Bir merkez bankası daha harekete geçti

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Avustralya Merkez Bankası, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 4,35’ten yüzde 4,60’a yükselirken, banka yıl içinde dördüncü kez para politikasını sıkılaştırmış oldu.

Karar oybirliğiyle alınırken, yeni faiz seviyesi 2011’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. Merkez bankası yıl başından bu yana toplam 1 puanlık faiz artışına gitmiş oldu.

Enerji fiyatları enflasyon baskısını artırdı

Merkez bankasının kararında en önemli başlıklardan biri küresel enerji maliyetleri oldu.

Banka, Orta Doğu’daki çatışmaların genişlemesiyle küresel enerji fiyatlarının ağustos ayında yapılan tahminlerin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Petrol arzındaki kesintilerin hem küresel hem de Avustralya’daki enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

Yüksek yakıt fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına da kısmen yansımaya başladığına işaret eden banka, bu etkinin ekonomide zaten mevcut olan kapasite baskılarına eklendiğini bildirdi.

Yapay zekâ talebi de fiyatları yukarı çekiyor

Faiz kararında dikkat çeken bir başka unsur ise yapay zekâ yatırımları oldu.

Avustralya Merkez Bankası, yapay zekâ kaynaklı güçlü talebin teknolojiyle bağlantılı ürünlerin küresel fiyatlarında hızlı artışa yol açtığını belirtti.

Banka ayrıca Avustralya’nın büyük ticaret ortaklarında büyümenin beklentilerin üzerinde kaldığını, yapay zekâ yatırımlarının sağladığı desteğin Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik etkilerini şimdiye kadar dengelediğini kaydetti.

Bu tablo, enerji maliyetleri yükselirken küresel yatırım talebinin de güçlü kalmasının merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceğine işaret ediyor.

Ekonomi yavaşlıyor ama baskı bitmedi

Faiz artışı ekonomide soğuma belirtilerinin arttığı bir dönemde geldi.

Merkez bankasına göre ekonomik büyüme yavaşlıyor ancak haziran çeyreğindeki faaliyet beklentilerden bir miktar daha güçlü gerçekleşti. Tüketici harcamalarında kademeli bir zayıflama görülürken birçok büyük kentte konut fiyatları geriledi ve yeni konut kredilerinde belirgin düşüş yaşandı.

İşgücü piyasasındaki koşullar da son aylarda gevşedi. Buna karşılık şirket yatırımları ile borçlanmadaki büyümenin güçlü kalması, talep tarafındaki baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Banka, düşük verimlilik artışının ekonominin üretim kapasitesini sınırlamaya devam ettiğini de vurguladı.

Yeni faiz artışı ihtimali masada

Avustralya Merkez Bankası, bugünkü artışın faiz döngüsünün son adımı olduğunu söylemedi.

Banka, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve fiyat artışlarının kalıcı hale gelmesini önlemek için gerekirse politika faizinin yeniden artırılabileceğini açıkladı.

Bundan sonraki kararların ekonomik veriler, enflasyon görünümü ve küresel enerji fiyatlarının seyri doğrultusunda şekilleneceği belirtildi.

Son artışla birlikte Avustralya’da borçlanma maliyetleri yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, konut kredileri ve şirket finansmanı üzerindeki baskının da artması bekleniyor.

Gözler yarınki enflasyon verisinde

Faiz kararının hemen ardından piyasaların izleyeceği ilk önemli veri 30 Eylül’de açıklanacak ağustos ayı tüketici enflasyonu olacak.

Avustralya İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık yüzde 3,5 artmıştı. Kırpılmış ortalama enflasyon ise yüzde 3,6 seviyesinde kalmıştı.

Ağustos verisinin fiyat baskılarının yeniden hızlandığına işaret etmesi halinde merkez bankasının yeni faiz artışı ihtimali daha fazla gündeme gelebilir. Enflasyonda belirgin bir yavaşlama ise yılın kalan toplantılarında faiz artışlarının devam edip etmeyeceği açısından kritik olacak.