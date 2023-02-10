Faizde sınırlar kalktı KKM’ye giriş hızlandı

Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 48,9 milyar TL arttı. Faiz tavanının kalkmasıyla girişler hızlandı. Son bir ayda sisteme giren tutar 85,7 milyar lira artış gösterdi. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 3 Şubat ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 407 milyar TL'den 1 trilyon 455,7 milyar TL'ye çıktı. KKM hesapları 6 Ocak haftasında düştüğü 1 trilyon 370 milyar liradan 85,7 milyar lira artış yaşamış oldu. Merkez Bankası'nın tarafı olduğu KKM hesaplarında faiz sınırının kaldırılması ve ihracatçılara yüzde 40 ihracat geliri sonrası dövizini KKM yapması halinde veriler teşvikle KKM'deki artışın devam etmesi bekleniyor.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Şubat ile biten haftada 13,7 milyar lira artarak 9 trilyon 479,8 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 3 Şubat ile biten haftada 13 milyar 661 milyon 619 bin lira artarak 9 trilyon 479 milyar 848 milyon 394 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 4 trilyon 973 milyar 42 milyon 750 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,2 azalışla 4 trilyon 115 milyar 353 milyon 141 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 229 milyar 980 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 195,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Kredi hacmi 75,38 milyar lira yükseldi

Kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi 75,38 milyar lira yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 Şubat itibarıyla 75 milyar 380 milyon lira arttı. Kredi hacmi 7 trilyon 801 milyar 294 milyon liradan 7 trilyon 876 milyar 674 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Şubat itibarıyla 12 milyar 830 milyon lira artışla 1 trilyon 132 milyar 418 milyon liraya yükseldi.