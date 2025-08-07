Faizde yeni dönem başlıyor! Uzmanlar uyardı, sadece ihtiyacınız kadar çekin...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmesi bankaların faiz oranlarında da etkili oldu.

Karar sonrası bankaların fonlama maliyetleri düşerken; özellikle ihtiyaç kredisi faizleri de aşağı yönlü seyretti.

Ekonomistler ise, faizlerin yıl sonuna kadar düşmeye devam edeceğini kaydedip, vatandaşları sadece ihtiyaçları kadar kredi çekmeleri konusunda uyarıyor.

Faiz oranlarında daha da düşüş bekleniyor

Bankaların faizleri aşağı yönlü bir seyir izlerken; 12 ay vadeli 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi 17 bin TL civarında seyrediyor. Vade uzadıkça ise aylık ödeme miktarı düşerken; toplam geri ödeme tutarı artıyor.

Bazı bankalar, yeni müşterilerine özel toplam kampanya tutarı 80 bin TL olan sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, ekonomistler bankaların faiz oranlarında yaşanan bu düşüşün yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.

İhtiyaç kredisi çekeceklere tavsiyeler

Ekonomist Muhammet Bayram, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

Bankaların yeni müşteriler için 80 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi seçenekleri sunduklarını hatırlatan Bayram, kalan tutarın da ihtiyaç kredisi olarak alınabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan, 10 Temmuz itibarıyla gecikmiş kredi ve kredi kartı borçları için bir düzenlemeye de gidildi. Bu düzenlemeyle borçlulara yüzde 3,11 faizle 48 ay vadeli yapılandırma imkanı sunuldu.

"İhtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılayabilirler"

Bayram, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 35 seviyelerine, 2026 yılı itibarıyla ise yüzde 24-25 civarına düşmesini beklediklerini ifade etti.

Muhammet Bayram, "Şu an uzun vadeli kredi çekmek için erken olabilir. Vatandaşlarımız ihtiyacı kadar kredi çekmeli, yıl sonunda faizler düşünce kalan ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılayabilir." ifadelerini de kullandı.