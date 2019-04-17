Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı

17 Nisan 2019

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında yüzde 5.3 düşüş kaydetti; ancak kamu bankalarının konut kredi faizlerinde gittiği indirimin ipotekli satışlara olumlu etkisi, yılın ilk iki ayına göre satışlarda toparlanmayı beraberinde getirdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında 5.3 düşüşle 105 bin 46 adet oldu. Konut satışları Ocak'ta yüzde 24.8, Şubat'ta ise yüzde 18.2 gerilemişti.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Satışlarda önceki aylara göre gözlenen toparlanma tamamen ipotekli satışların etkisi. Mart ayında kamu bankaları faiz oranını yüzde 2 bandından yüzde 1.28'lere getirdi. Bunun etkisini direkt olarak gördük. Türk insanı kredi faiz oranlarına çok itibar ediyor. Faiz oranları mantıklı seviyede ise konut alımı yönünde bir davranış gözlüyoruz" dedi.

İpotekli satış olarak nitelendirilen konut kredili satışlar Mart ayında yüzde 30.6 düşüşle 22 bin 762 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardaki azalış sürse de, düşüş hızı yavaşladı. Bu satışlardaki düşüş Ocak'ta yüzde 77.2, Şubat'ta ise yüzde 68.2 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Mart döneminde ise toplam konut satışları yüzde 16 gerileyerek 256 bin 433 adet; ipotekli satışlar da yüzde 57 düşüşle 38 bin 189 adet oldu. İpotekli satışlar ilk çeyrekte toplam satışların yüzde 15'ini oluşturdu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti.

Yeni konut üretilmiyor

TÜİK verilerinin işaret ettiği bir diğer noktanın ikinci el konut satışlarında yaşanan artış olduğunu belirten Maya, "Bu yıla özel bir değişiklik, 'ilk kez satılan konut' sayısındaki düşüş. Çünkü yeni konut üretilmiyor. Yeni teslim olmadığı için de ikinci el konut satışı hareketleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada yabancılara yapılan konut satışı Mart ayında yüzde 71.3 artışla 3 bin 129 adet olurken; ilk üç ayda da yüzde 82 artışla 9 bin 618 adet olarak gerçekleşti. Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar uyruklarına göre Irak, İran, Suudi Arabistan, Rusya ve Afganistan olarak sıralandı.

Kaynak: Reuters