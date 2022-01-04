Faizsiz istihdam desteğinde geri ödeme 24 ay sonra

Hüseyin GÖKÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu KOSGEB istihdam desteklerinde yönelik detaylar belli oldu. Son 1 yılda ortalama istihdamını koruyan şirketlere, her biri için en fazla 5 kişi için olmak üzere çalıştırma taahhüdü verdikleri işçi başına 100 bin lira faizsiz destek verilecek.

İmalat yanı sıra toptan ve perakende ticaret kapsamında faaliyet gösteren girişimci esnafa, istihdam edecekleri gençler için 100 bin lira faizsiz destek sağlanacak. Destekte istihdamın en az 1 yıl olması gerekiyor. Krediler iki dilim halinde verilecek, geri ödemeler ise 24 ay sonra başlayacak.

KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” kapsamında 3 Mayıs - 3 Eylül 2021 döneminde iki aşamada toplam 21 bin 946 başvuru onaylanmıştı. Bunlardan istihdam şartını sağlayanlara 367 milyon liralık destek ödemesi yapıldı.

Öncelik; genç, kadın ve yeni mezunlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 3’üncü faz destek programında, genç, kadın ve yeni mezun istihdamı önceliklendirilecek. Destekten 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yıldan 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personel istihdam edilebilecek.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

Ayrıcı programdan mikro işletmeler 2, küçük işletmeler ise 5 kişilik istihdam için yararlanabilecek. Girişimcinin kadın olması veya istihdam edilen kişinin kadın olması halinde faizsiz kredi miktarı yüzde 10 artırılacak. Başka bir ifade ile kredinin toplam tutarı 550 bin liraya kadar yükselebilecek.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek.

Salgından önce aktif olma şartı

Aranan diğer kriterlere göre, düzenlemeye salgından önce aktif olduğu kabul edilen mikro ve küçük işletmeler başvuru yapabilecek. 2019 yılında asgari 75 bin liralık net satış hasılatı elde edilmiş olması salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacak. Ancak 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde bu şart aranmayacak.

Varank: Salgında gelir kaybı yüksek olan işletmeler de kapsamda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yeni programda kapsamın genişletildiğini söyledi. Varank, yeni fazda imalat sektörü yanı sıra salgında gelir kaybı yüksek olan hizmet ve ticaret sektörünün de programa dahil edildiğini aktardı.