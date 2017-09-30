Fakıbaba: Domates tohumu konusunda yanlış anlaşılma var

30 Eylül 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş'taki araştırma enstitüsünün açılışında domates tohumuyla ilgili olarak konuştu.

Ülkede kullanılan tohumlarla ilgili yanlış inanışların olduğunu ancak Türkiye'nin son dönemlerde Ar-Ge çalışmalarıyla yerli tohum üretiminde önemli yerlere geldiğini söyleyen Bakan Fakıbaba, bu konuda özellikle İsrail tohumlarıyla ilgili yanlış inanışlar bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ülkemizde üretilen tohumların yüzde 70'i bakanlığımızca geliştirilmektedir. Bazen arkadaşlar domatesin tohumunu bile dışarıdan ithal ettiğimizi söylüyorlar. Bırakın Tarım Bakanı olarak, bir Türk vatandaş olarak bu durum beni çok üzüyor."

Konuşması sırasında önceki gün gerçekleştirdiği bazı ziyaretlerde gördüğü laboratuvarlarla ilgili izlenimlerini de paylaşan Bakan Fakıbaba, "Bizim bakanlığa bağlı çalışmalarını devam ettiren, Ar-Ge çalışmaları yapan 50'ye yakın enstitümüz bulunmakta. Bilim adamlarımızla beraber kendi tohumunu üreten, ihraç eden ve zaman zaman da doğal olarak ithal ettiğimiz ürünler de olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu bilmenizi arzu ediyorum. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var, 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA