Faktoring sektöründe rekor büyüme! İşlem hacmi 535 milyar liraya dayandı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) verilerine göre faktoring sektörü, yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme performansı sergiledi.

2025 yılını 1,7 trilyon liralık işlem hacmi ve yüzde 39,5 büyüme ile tamamlayan sektör, 2026'nın ilk üç ayında da yükselişini sürdürdü.

İlk çeyrek sonu itibarıyla sektörün toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artış göstererek 534,6 milyar liraya yükseldi.

Bu performans, faktoring sektörünün reel ekonomiye sağladığı finansman desteğinin giderek güçlendiğine işaret etti.

Aktif büyüklükte yüzde 52,8 artış

Sektörün aktif toplamı da güçlü büyüme kaydetti. Verilere göre aktif büyüklük yıllık bazda yüzde 52,8 artarak 525,1 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde alacaklar kalemi ise yüzde 51,4 yükselişle 471 milyar lira seviyesine çıktı.

Öz kaynaklar 100 milyar lirayı aştı

Faktoring sektörünün mali yapısındaki güçlenme de dikkat çekti. İlk çeyrek sonunda öz kaynaklar yüzde 50 artışla 100,3 milyar liraya yükseldi. Uzmanlar, öz kaynaklardaki büyümenin sektörün sürdürülebilir büyüme kapasitesini destekleyen önemli göstergelerden biri olduğunu belirtiyor.

Reel sektörün finansmanında kritik rol

FKB Faktoring Sektörü Başkanı Nurcan Taşdelenler, faktoring sektörünün yalnızca finansman sağlayan bir yapı olmadığını, aynı zamanda ticari faaliyetlerin sürekliliğini desteklediğini vurguladı.

Taşdelenler, özellikle ticaret hacminin ve vadeli işlemlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmelerin nakit akışını yönetmelerine önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

Nakit akışı şirketler için daha kritik hale geldi

Sektör temsilcilerine göre şirketler açısından artık satış yapmak kadar, yapılan satışın ne kadar sürede nakde dönüştüğü de büyük önem taşıyor.

Vadelerin uzaması ve tahsilat süreçlerindeki belirsizlikler, işletmelerin nakit yönetimine daha fazla odaklanmasına neden oluyor.

Faktoringe talep artıyor

Ekonomide sıkı finansman koşullarının devam etmesi, faktoring hizmetlerine olan talebi artırıyor.

Özellikle işletme sermayesi yönetimi ve tahsilat riskinin azaltılması konusunda faktoring çözümlerinin daha yoğun tercih edildiği belirtiliyor.

Küresel belirsizlikler sektörü destekliyor

Uzmanlara göre küresel ticarette devam eden belirsizlikler ve finansman maliyetlerindeki yüksek seyir, faktoring sektörünün büyümesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Reel sektörün finansmana erişim ihtiyacının sürmesi, sektörün önümüzdeki dönemde de büyümesini destekleyebilir.

Büyüme beklentisi güçlü

Sektör temsilcileri, 2026'nın geri kalanında da faktoring sektöründeki büyümenin devam edeceğini öngörüyor.

Artan nakit ihtiyacı, tahsilat riskleri ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle faktoringin reel sektör için önemli bir finansman alternatifi olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.