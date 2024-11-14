Fallout ve Doom çalışanlarından Microsoft'ta grev: ZeniMax'te iş güvenliği krizi

Microsoft çatısı altındaki ZeniMax Media’nın çalışanları, video oyun sektöründe dikkat çeken bir grev başlattı. Fallout, The Elder Scrolls ve Doom gibi dünyaca ünlü oyunların yapımında görev alan ZeniMax çalışanları, uzaktan çalışma müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesi ve kalite güvence işlerinin sendikayla müzakere edilmeden dış kaynaklara devredilmesi gibi sorunları protesto etmek için iş bıraktı.

Ocak 2023’te Maryland ve Teksas'ta 300'den fazla kalite güvence çalışanını temsil eden ZeniMax Workers United-CWA sendikası, Microsoft bünyesindeki ilk video oyun stüdyosu sendikası olarak kuruldu. Ancak sendika üyeleri, şirketin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde yetersiz adımlar attığını ve iş güvenliğini tehlikeye atan uygulamalar gerçekleştirdiğini öne sürüyor.

Microsoft sözcüsü, IGN’ye yaptığı açıklamada, çalışanların grev hakkına saygı duyduklarını ve müzakerelerdeki endişeleri değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu grev kararı, Microsoft’un oyun birimi başkanı Phil Spencer’ın Xbox işinin "hiç bu kadar iyi durumda olmadığı" yönündeki açıklamalarının hemen ardından geldi.

Geçtiğimiz ay Amerika İletişim İşçileri Sendikası (CWA), ZeniMax’in kalite güvence işlerini sendika onayı olmadan dış kaynaklara devretme kararını eleştirerek haksız iş uygulamaları şikayetinde bulunmuştu. ZeniMax Workers United-CWA üyeleri, video oyun sektöründe yaşanan toplu işten çıkarmalar arasında iş güvenliklerinin tehdit altında olduğunu vurguluyor.