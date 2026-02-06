FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları beşinci ayda da geriledi

Food and Agriculture Organization (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi Ocak 2026’da 123,9 puana gerileyerek bir önceki aya kıyasla 0,5 puan (yüzde 0,4) düşüş kaydetti.

Süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki gerileme, tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışı dengeledi. Böylece endeks art arda beşinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan (yüzde 0,6) daha düşük seyrederken, Mart 2022’de ulaşılan zirvenin 36,4 puan (yüzde 22,7) altında kaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Ocak ayında 107,5 puana yükseldi. Endeks aylık bazda 0,2 puan (yüzde 0,2) artış gösterirken, yıllık bazda 4,4 puan (yüzde 3,9) geride kaldı. Dünya buğday fiyatları Aralık ayına göre yüzde 0,4 düşüşle yatay seyrederken, uluslararası mısır fiyatları yüzde 0,2 geriledi. FAO Pirinç Fiyat Endeksi ise yüzde 1,8 artış kaydetti.

Bitkisel yağ fiyatlarını gösteren endeks Ocak’ta 168,6 puana çıkarak aylık bazda 3,4 puan (yüzde 2,1) yükseldi ve geçen yılın aynı döneminin yüzde 10,2 üzerine çıktı. Artışta palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Et fiyatları yıllık bazda arttı

FAO Et Fiyat Endeksi 123,8 puana gerileyerek aylık yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Buna karşın yıllık bazda 7,1 puan (yüzde 6,1) artış kaydedildi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Ocak’ta 121,8 puana inerek aylık 6,4 puan (yüzde 5,0) geriledi ve üst üste yedinci aylık düşüşünü gerçekleştirdi. Endeks, geçen yılın aynı döneminin 21,3 puan (yüzde 14,9) altında kaldı.

Şeker Fiyat Endeksi de Ocak ayında 89,8 puana düşerek aylık yüzde 1,0, yıllık bazda ise yüzde 19,2 oranında gerileme gösterdi.