FAO, Türkiye’nin balıkçılık gözlemevi teklifini kabul etti

Türkiye'de, sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları amacıyla Akdeniz çapında gözlemevi oluşturulmasına karar verildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'ndan (GFCM) bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, 20'den fazla ülke ile Avrupa Birliği, geçen hafta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirdiği 45. yıllık oturumunda, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz canlılarının korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için 21 önlem kabul etti.

FAO'nun Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu üyelerinin bölgesel öncelikleri ele alan bir dizi bağlayıcı tavsiye ve kararı kabul ettiği belirtilen açıklamada, "Komisyon kararları arasında, yerli olmayan türlerin yönetimi için en iyi uygulamalar konusunda bölgesel görüşmeleri teşvik etmek amacıyla Türkiye'nin yerli olmayan türler gözlemevine ev sahipliği yapma teklifini onayladı." ifadeleri yer aldı.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin söz konusu bölgede binlerce yıldır kilit sosyal ve ekonomik itici güç olduğu ifade edilen açıklamada, balık stoklarının yüzde 75'inin aşırı avlanmaya maruz kalması neticesinde, bu on yılda gıda güvenliğini ve yüz binlerce insanın geçimini sağlamanın, ülkeler için öncelik olduğuna dikkat çekildi.

Komisyonun aldığı kararlar arasında rapa salyangozu üzerine bir araştırma programının güçlendirilmesi de olmak üzere, Avrupa yılan balığı, kırmızı mercan, kara nokta çipura, dev kırmızı karides, mavi ve kırmızı karides ve kalkan balığının yanı sıra avlanma limitleri, zamansal veya coğrafi sınırlamalara yönelik önlemlerin yanı sıra amatör balıkçılığa yönelik yasaklar yer aldığı kaydedildi.

Akdeniz'de ve Karadeniz'de binden fazla yerli olmayan türün tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bu balıkların, denizanalarının, karideslerin ve diğer deniz türlerinin yarısından fazlası kalıcı popülasyonlar oluşturmuş ve yayılarak deniz ekosistemleri ve yerel balıkçı topluluklara yönelik tehdit oluşturarak endişelere yol açmaktadır. Komisyon, yerli olmayan türler için bir sıcak nokta olarak kabul edilen Doğu Akdeniz'de bölgenin geri kalanına taşınacak bir model geliştirmeye yönelik bir pilot çalışma başlatmayı kabul etti. Bu çalışmalar yaygınlaştıkça, yerli olmayan türler hakkında giderek artan bir bilgi ve deneyim birikiminin derlenmesi ihtiyacı göz önünde bulundurularak Türkiye'de Akdeniz çapında bir gözlemevi oluşturulmasına karar verildi."