FAO'dan küresel buğday üretimi uyarısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel buğday üretiminin 2026 yılında yaklaşık yüzde 2 gerileyerek 817 milyon tona düşmesini bekliyor.

Kuruluşun yayımladığı Tahıl Arz ve Talep Özeti'ne göre üretimde öngörülen düşüşte, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların enerji ve gübre maliyetlerini artırması etkili oldu.

FAO, yükselen maliyetlerin çiftçilerin kârlılığını baskıladığını ve üretim kararları üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti. Buna rağmen, 2026 yılı için öngörülen buğday üretim seviyesinin son beş yıl ortalamasının üzerinde kalacağına dikkat çekildi. Kuruluş, kısa vadede ciddi bir arz açığı beklenmese de üretimde aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü değerlendirdi.

Küresel tahıl üretim tahmini yükseltildi

Öte yandan FAO, 2025-2026 sezonuna ilişkin küresel tahıl üretim tahminini hafif yukarı yönlü revize etti. Buna göre dünya toplam tahıl üretiminin yüzde 0,6 artışla rekor seviye olan 3,04 milyar tona ulaşması bekleniyor.

Küresel tahıl stoklarının da sezon sonunda 954,6 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. Bu rakamın, nisan ayındaki tahmine göre 3,1 milyon ton daha yüksek olduğu belirtildi.

Tahıl piyasalarında arz güvenliği açısından kritik göstergelerden biri olan stok-kullanım oranının da artacağı tahmin edildi. FAO, küresel stok-kullanım oranının 2024/25 sezonundaki yüzde 29,6 seviyesinden 2025/26 sezonunda yüzde 32,3'e çıkmasını bekliyor.

Mısır üretiminde güçlü görünüm

FAO, güney yarımkürede 2026 mısır hasadının başladığını, kuzey yarımkürede ise ekim faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

Brezilya'da uygun hava koşulları ve güçlü ihracat talebinin ekim alanlarını desteklediği, bu nedenle mısır üretiminin ortalamanın üzerinde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Arjantin'de ise artan ekim alanları ve iyileşen yağış koşullarının verim beklentilerini güçlendirdiği, üretimin rekor seviyelere ulaşabileceği ifade edildi.

Güney Afrika'nda devam eden elverişli büyüme koşullarının etkisiyle toplam mısır üretiminin, en son 2017'de görülen yaklaşık 17,5 milyon tonluk rekor seviyeye yaklaşabileceği belirtildi.