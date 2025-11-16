FAO'dan Türkiye'ye 8,1 milyon dolarlık kaynak! Tarımda ezberler bozulacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuralık, erozyon, kimyasal ilaç kullanımı, aşırı otlatma ve sulama nedeniyle tarım arazilerindeki bozulma hızlanıyor. Tarımsal arazilerdeki bu bozulma ise hem gıda güvenliğini tehdit ediyor hem de toprak verimliliğini artırmak için uğraşan çiftçilere maliyet olarak dönüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, bu bozulmanın engellenmesi, tahrip edilen arazilerin iyileştirilmesi ve kaybolan üretkenliğin geri kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile projeler yürüttüklerine işaret ederek, uluslararası fonlardan toplam 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak aktarıldığını açıkladı.

Çiftçi Okulları ile tarımda ezberler bozuluyor

Çalışmalar çerçevesinde Konya ve Sakarya havzalarında tamamladıkları iki projeye dikkat çeken Selışık, şöyle devam etti:

"Konya'daki havzada, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi uygulandı. Arazi bozulmasıyla mücadele için koruyucu tarım teknikleri, toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim, kuraklığa dayanıklı türlerin yaygınlaştırılması, damla ve toprak altı sulama, hayvan gübresi kullanımı, rüzgar erozyonuna karşı perde tesisi gibi yöntemler yaygınlaştırılıyor. FAO'nun birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de başarıyla uyguladığı 'duvarsız okul' olarak tanımlanan Uygulamalı Çiftçi Okulları aracılığıyla, çiftçilere bu uygulamalar yerinde ve konvansiyonel tekniklerle karşılaştırmalı olarak gösterildi. Sakarya havzasında da Türkiye'de türünün ilk örneği olan Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi, Ankara, Kütahya ve Eskişehir'de uygulandı. Bu sayede arazi kullanım planlamasına yönelik yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirildi. Sürdürülebilir arazi yönetimi teknikleri, sorumlu personel ve okullar aracılığıyla da çiftçilere gösterildi. Bu bağlamda kadın kooperatifleri de desteklenerek kadınların ve gençlerin proje sonuçlarından faydalanmasına katkı sağlandı."

"Erozyon ve çölleşme parametreleri izleniyor"

Selışık, bu projeler için sağlanan finansal desteğe işaret ederek, şunları kaydetti:

"FAO'nun Küresel Çevre Fonundan arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladık. Bu projelerde, yöneticiler için hazırlanan Karar Destek Sistemi ile arazi tahribatı yalnızca arazi örtüsü, arazi üretkenlik dinamiği ve toprak organik karbonu göstergeleriyle değil, erozyon ve çölleşme parametreleri ile de izlenebiliyor. İklim ve toprak organik karbonu gibi projeksiyon haritalarıyla da birlikte analiz ve değerlendirmeler yapılabiliyor. Bu deneyim ve en iyi uygulamalar, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları aracılığıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılırken, FAO tarafından Orta Asya'da ve diğer ülkelerde yaygınlaştırılması da sağlanıyor."