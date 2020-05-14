Farklı ülkelerden Türk ekonomistler pandemi sonrasını değerlendirecek

14 Mayıs 2020

Banque de Commerce et de Placements CEO’su Naci Sığın'ın moderatörlüğünde, IWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan, Raiffeisen Centrobank Küresel Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Yaşar Güyüldar, ve Dünya Bankası Grubu Yatırım Uzmanı Murat Karaege'nin ekonomik gündemi yorumlayacağı "Pandemi Sonrası Ekonomiye Bakış" panelini düzenliyor.



Dijital ortamda gerçekleşecek bu etkinlik "Ekonominin Şekillenmesinde Gözardı Edilmemesi Gerekenler", Koronavirus Salgınının Küresel Ekonomiye İktisadi Etkileri" ve Yeni "Dönemi Güçlü Temeller Üzerine İnşaa Etmek" başlıklı üç bölümden oluşacak. İzleyicilerin ücretsiz olarak kayıt yaptırılabileceği panelde ayrıca en merak edilen konulara değinilecek bir soru cevap bölümüde yer alacak.



İlgilenen tüm katılımcılar https://exp.ist/ekonomi kısa adresinden ulaşacakları etkinlik sayfasındaki kayıt formunu doldurarak panelde ücretsiz olarak yerlerini ayırtabilirler.