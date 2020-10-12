Fas, Türkiye'den aldığı 1.200 üründe gümrük vergilerini artırdı

12 Ekim 2020

Fas, Türkiye ile Fas Serbest Ticaret Anlaşması'nda önerilen değişiklikleri onayladı ve 1.200 Türk malı için gümrük vergilerin 5 yıllık dönem için yüzde 90'a varan oranda artırdı.

54.209 sayılı yasa tasarısı ile serbest ticaret anlaşmasında değişiklik yapan Fas, Türkiye ile ticarette verdiği 1,2 milyar dolar açığı kapatmayı hedefliyor.

Fas, Türkiye ile ticaretinde 2006 yılından bu yana artan bir açık veriyor.

Sanayi Bakanı Hafid Elalany Ocak ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile yapılan ticaret anlaşması için yılda 2 milyar dolar kayba uğradıklarını ve sektör sektörünün 2017'de 44 bin istihdam kaybına uğradığını açıklamıştı.