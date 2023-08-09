Fas'ın Türk malı ithalatı 2022'de yıllık bazda yüzde 20,5 arttı

Fas Döviz Bürosu, ülkeye ithal edilen ticaret mallarına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, Fas'ın Türkiye ile serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yaptığı ithalatın 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla 27,1 milyar dirheme (2,79 milyar dolar) yükseldiği kaydedildi.

Fas Döviz Bürosunun raporunda, Fas'ın 2022 yılı ticaret alışverişlerinin çoğunun yüzde 58,8'lik payla Avrupa ile gerçekleştiği ifade edildi.

Fas'ın 2022'de ticaret alışverişlerinin yüzde 27,4'ünün İspanya ile gerçekleştiği aktarılan raporda, Fransa'nın yüzde 23,1 ile ikinci sırada, İtalya'nın yüzde 7,7 ile üçüncü sırada ve Türkiye'nin de yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Fas ve Türkiye, Nisan 2004'te iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalamıştı ve anlaşma Haziran 2006'da yürürlüğe girmişti.

Fas'ın Türkiye'den yaptığı mal ithalatı, son yıllarda Türk mal ihracatındaki yükseliş ve imzalanan ikili ticaret anlaşmalarının etkisiyle hızlanarak arttı.

Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2020 yılında yaklaşık 18,33 milyar dirhem (1,87 milyar $) olurken, 2021'de 22,5 milyar dirheme (2,3 milyar $) yükselmişti.