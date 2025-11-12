Fast food devi yüzlerce şubesini kapatıyor

ABD’nin önde gelen fast food markalarından Wendy’s, iç pazardaki durgunluk nedeniyle önemli bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Geçici CEO Ken Cook, yaptığı açıklamada şirketin ABD’deki 6 bin 11 restoranının yüzde 4 ila 6’sının önümüzdeki yıl kapatılacağını duyurdu. Bu oran, en az 241 şubenin kapanacağı anlamına geliyor.

Şirketin son çeyrek finansal sonuçlarına göre, küresel satışlar yüzde 2,6, ABD’deki satışlar ise yüzde 4,7 oranında geriledi.

Wendy’s, düşüşün temel nedeninin azalan müşteri trafiği olduğunu, ancak sipariş başına harcamanın artmasının bu etkiyi kısmen dengelediğini belirtti.

Amerikalılar restoran harcamalarını kıstı

Wendy’s yönetimi, şube sayısını artırmak yerine mevcut restoranların satışlarını güçlendirmeye odaklanacak. Bu kapsamda başlatılan “Project Fresh” programı, müşteri deneyimini geliştirmek, operasyonları sadeleştirmek ve kârlılığı artırmak için uygulanıyor.

Şirket, ABD’deki kendi işletmelerinde “anlamlı ilerleme” kaydedildiğini, ancak genel tabloyu değiştirmek için daha agresif adımlar gerektiğini ifade etti.

Wendy’s’in yaşadığı satış krizi, yalnızca şirkete özgü değil. Uzmanlara göre, artan yaşam maliyetleri nedeniyle Amerikalılar restoran harcamalarını kısmaya başladı.