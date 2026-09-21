Fast-food devinden kahvaltı kararı

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ABD merkezli fast-food zinciri Wendy’s, 2020 yılında büyük beklentilerle başlattığı kahvaltı stratejisinde geri adım atmaya başladı. Satışların beklentilerin altında kalmasının ardından bazı restoranlarda kahvaltı servisi tamamen kaldırılırken, bazı şubelerde ise servis saatleri azaltıldı.

Şirketin son finansal sonuçları, kahvaltı satışlarının toplam gelir içerisindeki payının da belirgin şekilde gerilediğini ortaya koydu. 2020'nin ikinci çeyreğinde toplam satışların yüzde 8'ini oluşturan kahvaltının payı, ikinci çeyrekte yüzde 5,5'e kadar düştü.

120 restoranda daha değişiklik gündemde

Wendy’s bünyesinde faaliyet gösteren bir franchise işletmecisinin Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmasının ardından 120 restoranda daha kahvaltı servisinin kaldırılması veya servis saatlerinin sınırlandırılması bekleniyor.

Şirket daha önce de franchise işletmecilerine kahvaltı servisinden çıkma seçeneği tanımıştı. Wendy’s CEO’su Robert Wright, bazı işletmecilerin bu seçeneği kullandığını ve kararın söz konusu restoranların mali performansına katkı sağladığını belirtti.

Wright, restoranların büyük çoğunluğunda kahvaltı servisinin devam ettiğini ancak şirketin sabah saatlerine yönelik stratejisini halen değerlendirdiğini ifade etti.

Satışlarda yüzde 6,5 düşüş

Wendy’s'in ikinci çeyrek sonuçları şirketin ABD operasyonlarındaki zayıflamayı da ortaya koydu. Küresel sistem genelindeki satışlar sabit kur bazında yüzde 6,5 gerilerken, ABD'deki aynı restoran satışları yüzde 7 düştü.

Şirketin Finans Direktörü Steven Cirulis, ABD'deki müşteri trafiğinin yüzde 12,5 azaldığını açıkladı. Yılın ilk yarısında ABD'de 289 Wendy’s restoranının kapanması da şirketin satış performansını etkiledi. Ortalama hesap tutarı ise aynı dönemde yüzde 5,6 arttı.

Kahvaltının geleceği henüz belli değil

Wendy’s yönetimi, kahvaltı servisinden tamamen vazgeçilmesine yönelik bir karar almış değil. CEO Robert Wright, kahvaltının şirket açısından önemini koruduğunu ancak stratejinin halen kapsamlı şekilde incelendiğini söyledi.

Şirketin bundan sonraki süreçte daha fazla restoranda kahvaltı servisini kaldırıp kaldırmayacağı veya saatleri sınırlandırıp sınırlandırmayacağı ise henüz netleşmedi.