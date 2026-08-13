Fast food devleri yeni gelir kapısını buldu: Müşterilerin yüzde 74'ü almaya hazır

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Fast food ve kahve zincirleri, satışlarını artırmak ve özellikle günün erken saatlerindeki müşteri trafiğinden daha fazla pay almak için enerji içeceklerine yöneliyor. McDonald's ve Starbucks gibi dev zincirlerin yeni ürünlerini peş peşe menülerine eklemesi, Celsius ve Monster gibi enerji içeceği odaklı markalar açısından rekabetin artabileceğine işaret ediyor.

Citi analisti Jon Tower tarafından 2 bin 400 ABD'li tüketiciyle gerçekleştirilen araştırma, restoranlarda enerji içeceklerine yönelik güçlü bir talep bulunduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 74'ü restoranlardan veya kahve zincirlerinden enerji içeceği satın almaya ilgi duyduğunu belirtti. Bu oran, fast food şirketlerinin enerji içeceklerini yeni bir büyüme alanı olarak görmesinin nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Starbucks yeni serisini piyasaya sürdü

Enerji içeceği pazarına yönelen şirketlerden Starbucks, nisan ayında "Energy Refreshers" isimli ürün serisini satışa çıkardı. Buzlu yeşil çay, gazlı meyve suyu ve bitkisel kaynaklı kafeinin bir araya getirildiği içecekler, şirketin menüsünde yeni bir kategori oluşturdu.

McDonald's öğle öncesine odaklandı

McDonald's da enerji içeceği pazarındaki talebi değerlendirmek isteyen zincirler arasında yer aldı. Şirket, Red Bull Dragonberry Energizer ürünüyle özellikle öğle öncesindeki içecek satışlarından daha fazla pay almayı hedefliyor.

Veriler, restoranlarda gerçekleştirilen enerji içeceği alışverişlerinin yüzde 60'ının öğleden önce yapıldığını gösteriyor. Bu durum, fast food zincirleri açısından sabah ile öğle arasındaki saatleri önemli bir satış fırsatına dönüştürüyor.

Enerji içeceği devleri için rekabet artabilir

Fast food ve kahve zincirlerinin enerji içeceklerine daha fazla ağırlık vermesi, sektördeki rekabet dengelerini de değiştirebilir. Restoranların kendi ürünlerini veya farklı markalarla hazırlanan içecekleri doğrudan müşterilerine sunması, Celsius ve Monster gibi enerji içeceği odaklı şirketlerin satışları üzerinde baskı oluşturabilir.