Fast food devlerinde kriz büyüyor: Yüzlerce restoran kepenk indirdi

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ABD'de fast food ve restoran sektöründe yaşanan daralma, dünyanın en büyük zincirlerini de etkilemeye başladı. Business Insider ve Fast Company'nin aktardığı verilere göre, son 18 ayda çok sayıda restoran zinciri yüzlerce şubesini kapatırken, sektör temsilcileri bunun geçici değil yapısal bir dönüşüm olduğu görüşünde.

Sektördeki en dikkat çekici gelişmelerden biri McDonald's cephesinde yaşandı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde ABD'deki aynı mağaza satışlarının yüzde 3,6 gerilediğini açıkladı. Bu sonuç, pandemi döneminden bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak öne çıktı.

Çok sayıda zincir küçülmeye gidiyor

Kasım 2024'ten bu yana TGI Fridays, Red Lobster, Hooters, Denny's, Applebee's, Noodles & Company, Joe's Crab Shack ve Buca di Beppo gibi birçok restoran zinciri onlarca şubesini kapattı ya da iflas korumasına başvurdu.

Özellikle TGI Fridays 82, Denny's yaklaşık 150, Applebee's ise son yıllarda yaklaşık 60 restoranını kapatırken, Red Lobster da New York Times Square'deki ikonik restoranını faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Düşük gelirli tüketici restoranlardan uzaklaşıyor

Sektör yöneticilerine göre en büyük sorun, fast food zincirlerinin temel müşteri kitlesini oluşturan düşük gelir grubunun artık bu restoranlarda yemek yemeyi karşılayamaması.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, yıllık geliri 45 bin doların altında olan tüketicilerin restoran ziyaretlerinde çift haneli düşüş yaşandığını, orta gelir grubunda da benzer bir gerileme görüldüğünü açıkladı. Şirket, yalnızca yüksek gelir grubundaki müşterilerin harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Menü fiyatları enflasyonun üzerine çıktı

FinanceBuzz'ın analizine göre, büyük fast food zincirlerinde 2014-2024 döneminde menü fiyatları ortalama yüzde 60 arttı. Bazı markalarda fiyat artışları genel enflasyonun iki katını aşarken, restoran fiyatlarının market fiyatlarından daha hızlı yükselmesi tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yönelmesine neden oldu.

Uzmanlar, fast food sektörünün artık "ucuz yemek" algısını kaybettiğini ve bunun müşteri davranışlarını kalıcı biçimde değiştirdiğini ifade ediyor.

Çözüm arayışı: İndirimli menüler ve yapay zeka

Müşteri kaybını durdurmak isteyen zincirler, bir yandan uygun fiyatlı menüler sunarken diğer yandan operasyon maliyetlerini düşürmek için yapay zekâ destekli sipariş sistemlerine yatırım yapıyor.

McDonald's'ın hayata geçirdiği McValue platformu ve yapay zekâ destekli ArchIQ sipariş sistemi bu dönüşümün en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre sektörün geleceğini, restoran zincirlerinin değişen tüketici alışkanlıklarına ne kadar hızlı uyum sağlayabileceği belirleyecek. Özellikle düşük gelir grubundaki harcama eğiliminin yeniden artmaması halinde, önümüzdeki yıllarda restoran sektöründe yeni kapanma ve iflas haberlerinin gelmeye devam edebileceği değerlendiriliyor.