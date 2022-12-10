FAST’e ‘Güvenlik Katmanı’ geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferi sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nin Aralık 2020'de hizmete sunulduğu anımsatıldı.

Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesinin, beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirdiği vurgulanan duyuruda, "Bu kapsamda TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere dünya için de örnek bir uygulama olan Güvenlik Katmanlama Servisi (SİPER) platformunu geliştirerek hizmete sunmuştur" denildi.

Duyuruda, SİPER platformunun, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasa dışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağladığı bildirildi.