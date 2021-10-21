FATF Türkiye’yi gri listeye aldı

Pleyer FATF’ın, 2019 yılındaki raporunda yapılan uyarılar konusunda tüm alanlarda ilerleme kaydetmesine rağmen, bankacılık, altın ve değerli metaller, ve emlak gibi ciddi konularda kara para aklama konusundaki tedbirlerini artırması gerektiğini söyledi.

G7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan Paris merkezli FATF, 200'den fazla ülkede insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, terör saldırıları ve kitle imha silahlarının finansmanı dahil bir dizi ciddi suçla mücadele için politikalar üretiyor ve standartlar belirliyor.

FATF’in tanımına göre, gri listeye alınan ülkeler artırılmış bir izlemeye tabi oluyor. FATF, gri listeye alınan ülkelerin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.

IMF’nin Mayıs ayında yaptığı bir araştırmada, FATF gri listesine dahil olmanın bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde ‘büyük ve önemli derecede olumsuz bir etkiye’ sahip olduğunu ortaya koymuştu.

2019’da uyarmıştı

FATF, 2019 yılında yayımladığı 238 sayfalık Türkiye raporunda, Türkiye'nin, gelecek yıllarda para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelede ilerleme sağlamazsa "Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi gri listeye ekleneceği" uyarısında bulunmuştu.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise raporu, "haksız, gerçeklerden uzak ve kabul edilemez" olarak tanımlamış ve konuyu FATF yönetimine ve G20'ye iletmişti.

Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) nedir?

Financial Action Task Force (FATF), OECD bünyesinde faaliyetlerini yürüten bir kurum ve bağımsız bir statüye sahip.

Hükümetler arası organizasyon olan Mali Eylem Görev Gücü (FAFT), Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele ediyor.

FATF, bu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında kuruldu.

FATF'nin gri listesinde Arnavutluk, Bahamalar, Babardos, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve gibi ülkeler bulunuyor.