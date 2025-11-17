Fatih Karahan'dan KKM mesajı: Büyük ölçüde yıl sonu kapanacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ICBC Türkiye RMB Takas Bankası’nın açılışında yaptığı konuşmada, dezenflasyon sürecinin son dönemde hız kaybettiğini ancak para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için temel şart olduğunu belirterek, sıkılık seviyesinin enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde ayarlandığını ifade etti.

Konuşmasında finansal istikrara ilişkin değerlendirmeler de yapan Karahan, yüksek enflasyon dönemine rağmen hem hane halkı hem de şirketlerin borçluluk seviyelerinde gerileme görüldüğünü, buna karşın bankacılık sektörünün aktif kalitesinin korunduğunu söyledi.

"KKM yıl sonu büyük ölçüde kapanacak"

Karahan’ın dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) oldu. Ağustos 2023’te 140 milyar doları aşan KKM hacminin bugün 2 milyar doların altına indiğini açıkladı. Hesapların açılış ve yenileme işlemlerinin sona erdirildiğini belirten Karahan, yıl sonunda KKM’nin büyük ölçüde kapanacağını ve buna ilişkin düzenlemelerin de kaldırılacağını ifade etti.

Rezervlerde güçlü bir toparlanma olduğuna işaret eden Karahan, Mart 2024’ten bu yana uluslararası rezervlerin yaklaşık 60 milyar dolar, swap hariç net rezervlerin ise yaklaşık 120 milyar dolar arttığını söyledi.