Fatih Özatay ve H. Bader Arslan değerlendirdi

31 Ağustos 2020

Büyüme verileri bize ne anlatıyor? Dünya Gazetesi Araştırma Müdürü H. Bader Arslan ve Ekonomist Prof. Dr. Fatih Özatay canlı yayında değerlendirdi.

Ekonomist, Prof. Dr. Fatih Özatay: 9,9 küçülme, stok birikimi sayesinde oldu. Stok birikimi büyüme rakamını yüzde 6 civarında etkiledi. Yoksa eksi yüzde 13 gibi olacaktı. Büyüme verileri beklediğimden düşük geldi. Pandeminin ilk günlerinde çok karamsardık ve yüzde 38-40 küçülme bekliyorduk. Kredi genişlemesi ve bazı düzenlemeler ile durum değişti. Büyüme üzerinde makine teçhizat yatırımlarının pozitif, kamu tüketiminin katkısı negatif oldu. Beklentinin altında kalmasının temel nedeni, stok büyümesinin dışında hızlı kredi genişlemesidir. Kredi genişlemesi başka sorunlara kaynaklık eder. Sürdürülebilir değil. Daha az rezerv kaybı ile daha büyük küçülme olsaydı daha iyiydi. 2018-2019’da Rahip Brunson olayında ekonomi darbe yedi. Kurlar yükseldi. Şimdi de döviz kuru arttı. Riskleri azaltmak için kredilerde frene basılıyor. İnşaat sektörü eskisi kadar büyümese iyi olacak. Keşke makine teçhizat yatırımı artsa. Büyüme verileri beklentimden az küçüldü. Aslında istihdam kısmı çok önemli. Toparlanma istihdama yansımalı. O zaman anlamlı olur. Sürdürülebilirlik önemli.