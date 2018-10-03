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Fatma Aydoğdu, DÜNYA'yı ziyaret etti

Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, DÜNYA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Koç ve Burcu Kösem ile bir araya geldi.

Fatma Aydoğdu, DÜNYA'yı ziyaret etti
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Makina sektöründe 'kadın çalışmaz' anlayışını kıran iş dünyasının başarılı isimlerinden Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, bugün DÜNYA Gazetesi'ni ziyaret etti. 

Aydoğdu, DÜNYA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Koç ve Burcu Kösem ile bir araya geldi.

Çalışma yaşamı, makine ve basın sektörü ile Türkiye'deki ekonomik gelişmeler sohbetin ana başlıkları oldu. 

Tezmaksan Fatma Aydoğdu

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