Faturalara İran savaşı etkisi: Zam yüzde 13’e çıktı

İngiltere’de milyonlarca haneyi ilgilendiren enerji fiyat tavanında yeni artış açıklandı. 1 Temmuz - 30 Eylül döneminde geçerli olacak yeni uygulamayla birlikte yıllık enerji fiyat tavanı 1.862 sterline yükseldi.

Yeni rakam, mevcut 1.641 sterlinlik seviyeye göre yaklaşık yüzde 13’lük artış anlamına geliyor. Artışın, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

İran gerilimi fiyatları etkiledi

Enerji piyasalarındaki yükselişte ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin etkili olduğu ifade edildi. İran’ın çatışmanın ilk dönemlerinde boğazı kapatma girişimi, küresel petrol ve doğal gaz arzına yönelik endişeleri artırdı.

Uzmanlara göre Orta Doğu’daki gerilim kısa sürede sona erse bile, enerji altyapısında oluşan hasar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Kış ayları için uyarı yapıldı

Analiz şirketi Cornwall Insight, ekim ayında yeniden güncellenecek enerji fiyat tavanının da yüksek seviyelerde kalabileceğini açıkladı. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte artacak enerji tüketiminin, haneler üzerindeki mali yükü büyütebileceği belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ise hükümetin gerekmesi halinde yeni destek adımları atabileceğini söyledi. Ancak şu aşamada enerji faturalarına yönelik yeni bir destek paketi açıklanmadı.