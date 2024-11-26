FCA'dan sayısı artmaya devam eden kripto yatırımcılarına uyarı

FCA, İngiltere'deki kripto varlık sahiplerinin yüzde 12'ye yükseldiğini, kripto para yatırımcılarının koruma altına alınması ve söz konusu piyasanın net bir şekilde düzenlenmesi için yeni adımlar atılacağını açıkladı.

FCA'nın kripto tüketici tutumları ve davranışları hakkındaki son araştırmasına göre, araştırmaya katılanların 10'da 1'i kripto satın almadan önce herhangi bir araştırma yapmadığını belirtti. Ülkede kripto para piyasasının büyük ölçüde düzenlenmemiş ve yüksek riskli durumda olduğu uyarısında bulunan FCA, bir sorun yaşanması halinde kullanıcıların korunmasının olası olmadığı ve bu yüzden varlıklarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.

FCA Ödemeler ve Dijital Varlıklar Direktörü Matthew Long, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Araştırma sonuçlarımız, ülkede güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir kripto sektörünü destekleyen net bir düzenlemeye duyulan ihtiyacı vurguluyor. Yeniliği kucaklayan ve piyasa bütünlüğü ile tüketici güvenine dayanan bir sektör geliştirmek istiyoruz. Gelecekteki kuralları doğru şekilde belirlemek için hükümetle, uluslararası ortaklarla, endüstri ve tüketicilerle yakın çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.