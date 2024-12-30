Fed 2025'te para politikası stratejisini ve araçlarını da gözden geçirecek

Fed politika yapıcılarının 2025 yılında enflasyon ve istihdam hedefleri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirip değiştirmemekten daha fazla düşünmesi gereken konular olacak. Merkez bankası her beş yılda bir yaptığı gibi para politikası stratejisini ve araçlarını da gözden geçirecek.

Bir önceki çerçeve güncellemesi 2020 yılında, Covid-19 salgınının ortasında ve on yıldan uzun bir süredir sürekli olarak düşük enflasyon ve sıfırın hemen üzerinde belirlenen faiz oranlarının ardından geldi. Bugün ABD ekonomisi 1970'lerden bu yana en enflasyonist dönemini yaşıyor ve faiz oranları sıfır alt sınırının oldukça üzerinde.

Daha geleneksel bir enflasyon hedeflemesi

Fed'in 2025 çerçeve gözden geçirmesindeki en önemli sorulardan biri, yetkililerin 2020'de benimsedikleri daha esnek bir hedef yerine, ekonomide her zaman yıllık %2 fiyat artışını hedefledikleri daha geleneksel bir enflasyon hedeflemesi yaklaşımına geri dönüp dönmeyecekleri olacaktır.

Ayrıca Fed'in gösterge faiz oranlarını belirleme, Hazine tahvili ve diğer menkul kıymetleri alıp satma ve ileriye dönük rehberlik sunmayı içeren para politikası araçlarının etkinliği ve uygulama stratejileri de gözden geçirilecek. Merkez bankasının iletişimi de incelemenin bir parçası olacak. Bulgular Kansas City Fed'in Ağustos ayında Jackson Hole, Wyo'da düzenleyeceği Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda sunulabilir.

"Yeni fikirlere ve eleştirel geri bildirimlere açığız"

Fed Başkanı Jerome Powell, Kasım ayında yaptığı bir açıklamada, “Yeni fikirlere ve eleştirel geri bildirimlere açığız ve son beş yıldan aldığımız dersleri dikkate alarak, hesap vermekle yükümlü olduğumuz Amerikan halkına en iyi şekilde hizmet etmek için uygun olan yerlerde yaklaşımımızı uyarlayacağız” dedi.