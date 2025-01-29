Fed açıklamaları öncesinde New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 44.819,55 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.057,70 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 19.695,68 puana indi.

Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, yatırımcıların Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları beklediğini ifade etti.

Makroekonomik veriler

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Starbucks, küresel satışları ve kârında azalış bildirdi

Dün bilançosunu yayımlayan Starbucks, küresel satışları ve karında azalış bildirdi. Ancak finansal sonuçları piyasa beklentilerinden iyi gelen kahve zincirinin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Teknoloji devleri bilançolarını açıklayacak

Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin bilançolarını açıklayacağı güne Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 azalışla başladı. Alibaba'nın rakiplerini geride bıraktığını söylediği yapay zeka modeli Qwen'in yeni versiyonu piyasa sürmesi sonrasında ise Çinli teknoloji devinin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri, kripto ve ETF'ler gibi yatırım araçları dahil olmak üzere finansal hizmetlere adım adım atacağını duyurmasının ardından yüzde 13'e yakın yükseldi.

.