Fed açıklamaları öncesinde petrol fiyatları düşüşe geçti: Brent petrolün varil fiyatı 71,67 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,67 dolardan işlem görüyor. Dün 72,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,75 dolar seviyesinde tamamladı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,84 dolardan alıcı buldu..

ABD'nin enflasyon verileri, Fed'in aralık toplantısında da faiz indirimine gitmesinin uygun olup olmayacağının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Enflasyonda yukarı yönlü hareketin görülmesi halinde bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade ediliyor.

Dolar endeksinde düşüş yaşandı

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı düşünülüyor. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.33'te (06.33 GMT) yüzde 0,12 artarak 106,61'a düştü.

Bugün Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor. Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Resmi stok verileri gün içinde açıklanacak

API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 777 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin arttığına yönelik düşünceleri besleyerek petrol fiyatlarını destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Brent petrolde teknik olarak 73,52 doların direnç, 70,45 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.