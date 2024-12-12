Fed aralıkta faizi indirecek mi? Uzmanlara göre indirim kesin; 2025 temkinli geçecek

ABD'de kasım enflasyonunun beklentilere paralel olarak gerçekleşmesinin ardından gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında vereceği faiz kararına çevrildi. Bu verinin ardından piyasalar bankanın politika faizini 25 baz puan düşüreceği beklentisine girdi. Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık'ta yapılacak, aynı gün saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet ve ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, Fed'in olası kararını değerlendirdi.

Sweet, 'her ne kadar yeni bir dalga endişesi olsa da enflasyonun tekrar çirkin yüzünü göstermeyeceğine dair çok sayıda neden olduğunu' ifade etti.

Sweet, "Fed'in aralıkta faiz oranlarını düşürmesi ve ardından ocakta ara vermesi yönündeki tahminimize hala güveniyoruz." diye konuştu.

Başekonomist, Donald Trump'ın ocakta başkanlık koltuğuna oturmasının ardından atacağı adımların faiz indirimlerine ara verdirme riski taşıdğını kaydetti.

Sweet, "Şu anda gelecek yıl için 25 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüyoruz, ancak bankanın daha az indirim yapma ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

'2025'te üç indirim olabilir'

ING'nin Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey, şu yorumu yaptı: "Hala Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ancak güncellenen tahminleri muhtemelen eylül ayında öngördükleri 4 faiz indirimi yerine 2025'te sadece 3 faiz indirimine işaret edecek." diye konuştu.

Garvey, enflasyon verilerine piyasaların verdiği tepkiyi 'ilginç' olarak nitelendirerek, "Rakamlar genel olarak beklentilere paraleldi. Ancak piyasa bu verilere oldukça hazırlıklı görünüyordu ve aslında oldukça olumlu karşıladı. Belki de fazla olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

'Daha temkinli olabilir'

S&P Global Ratings ABD Başekonomisti Satyam Panday, piyasaların Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasını tamamen fiyatladığını belirterek "Ancak enflasyondaki ilerlemenin duraksama işaretleri göstermesi ve yeni yönetimin bazı politika önerilerinin enflasyonist baskıları daha da artırma olasılığı nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatması ve 2025'te çok daha temkinli ilerlemesi muhtemel." dedi.

Panday, Fed'in aralıkta bir faiz indiriminden sonra yeniden değerlendirmek üzere faiz indirimlerine ara verebileceğini söyledi.