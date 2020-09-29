Fed Başkanı Harker kongreden ekonomik destek istedi
Fed Philadelphia şubesi Başkanı Harker, ABD Kongre'sine ekonomik destek çağrısı yaptı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia şubesi Başkanı Patrick Harker, ABD Kongresi'ne yakın zamanda ekonomik destek verme çağrısı yaptı.
Harker, ABD'nin destek paketinin ekonomik daralmanın "acısını" aldığını ancak ekonomik desteğinin sonuna geldiğini söyledi.
ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının salgın öncesi döneme dönüşünün 2020 yılında gerçekleşmeyeceğini ifade eden Harker, turizm ve konaklama sektörlerinin uzun süre baskı altında olacağını belirtti.
Harker işsizlik hakkında ise, 2023 yılından önce salgın öncesi düzeylere ulaşılamayacağını ifade etti.