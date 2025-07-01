Fed Başkanı Jerome Powell açıkladı: Faizler ne zaman indirilecek?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen forum kapsamında gerçekleştirilen "Para Politikası Paneli"ne, ECB Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell katıldı. Panelde, her iki başkan da güncel ekonomik gelişmeler ve para politikalarına dair soruları yanıtladı.

Fed Başkanı Jerome Powell’a, temmuz ayında faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceği soruldu. Powell bu soruya, “Söyleyemem,” yanıtını verdi ve kararların ekonomik verilere bağlı olarak alındığını vurguladı. Faiz kararlarının her toplantıda tekrar değerlendirildiğini belirten Powell, “Bu yıl bitmeden faizlerde indirim görebiliriz,” dedi.

Enflasyonun istedikleri seviyelere doğru ilerlediğini belirten Powell, “ABD ekonomisinin dirençli olduğunu gördüğümüz sürece bir adım atmak istemedik,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Elimizden geldiğince bekle-gör politikasını uyguladık, şu anda da beklemeye devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise Euro Bölgesi enflasyon hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lagarde, “Hâlâ yüzde 2 seviyesindeyiz, bu zaten hedefimizdi. ‘Görevimiz tamamlandı’ demiyorum ama hedefi tutturduk,” dedi. Ayrıca, “Hedefimize ulaşmak için iyi bir durumdayız,” ifadelerini kullandı.