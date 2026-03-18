Fed Başkanı Jerome Powell açıkladı: Yükselen enerji fiyatları enflasyonu yukarı çekecek

Powell, Fed’in politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından yaptığı açıklamada, kısa vadede yükselen enerji fiyatlarının genel enflasyonu artıracağını, ancak ekonomiye olası etkilerinin kapsamı ve süresinin henüz net olmadığını bildirdi.

Powell, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, enflasyonun hâlâ biraz yüksek olduğunu ve mevcut para politikası duruşunun hedeflere ulaşmayı desteklediğini vurguladı. Tüketici harcamalarının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, konut sektöründeki hareketliliğin zayıf olduğunu, işsizlik oranının ise geçen yazdan bu yana değişmediğini söyledi.

Fed Başkanı, gelecekteki faiz oranı ayarlamalarına karar verirken tüm ekonomik verileri ve riskleri yakından takip edeceklerini belirterek, enerji enflasyonunun yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmelerin etkilerinin de belirsizliğini koruduğunu kaydetti. Powell, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkileyebileceğini, ancak ABD’nin güçlü enerji üretiminin bunun olumsuz etkilerini dengeleyebileceğini dile getirdi.

Powell, Fed’in politika faiz oranlarının hâlihazırda sıkılaştırma ve sıkılaştırmama arasında bir eşikte bulunduğunu, mevcut duruşun tam olarak doğru seviyede olduğunu ve politika yapıcıların faiz beklentileri konusunda belirsizlik bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, emtia ve konut dışı hizmetler enflasyonunda düşüş sağlanmasının, faiz politikalarının sistem genelinde etkili olmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Fed Başkanı, görev süresi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, yeni bir Federal Rezerv Başkanı atanmadığı takdirde geçici başkanlık görevini üstleneceğini belirtti. Powell, Adalet Bakanlığı’nın kendisi hakkındaki soruşturması tamamen sona erene kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmayacağını da sözlerine ekledi.