Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta konuşacak? Powell ne zaman açıklama yapacak?

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Amerika'da hükümet kapalı ve kriz gittikçe derinleşiyor. Veriler gelmiyor ve bu sebeple Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta konuşacak" oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell saat kaçta konuşacak?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saati ile saat 19.20 sularında açıklama yapması bekleniyor.