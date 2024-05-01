Fed Başkanı Jerome Powell'dan enflasyon mesajı: Beklenenden daha uzun sürebilir

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi; ancak hala çok yüksek. Enflasyonun düşeceğine güveniyoruz, ancak bu büyük olasılıkla önceden beklenenden daha uzun sürecek.

Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil

Politikanın enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefine çekecek kadar sıkı olduğuna inanıyoruz. Politikanın ekonominin izleyebileceği farklı patikalara yönelik olarak iyi konumda olduğunu düşünüyoruz.

Faizleri yükseltmek için politikanın yeterince sıkı olmadığına dair ikna edice kanıta ihtiyaç var.