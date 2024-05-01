Fed Başkanı Jerome Powell'dan enflasyon mesajı: Beklenenden daha uzun sürebilir
FED faiz kararı için beklenen açıklama geldi. Toplantı notlarında yine enflasyona büyük yer ayrıldı. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı açıklamada ''Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir.'' dedi.
Powell'ın açıklamaları şöyle:
Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi; ancak hala çok yüksek. Enflasyonun düşeceğine güveniyoruz, ancak bu büyük olasılıkla önceden beklenenden daha uzun sürecek.
Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil
Politikanın enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefine çekecek kadar sıkı olduğuna inanıyoruz. Politikanın ekonominin izleyebileceği farklı patikalara yönelik olarak iyi konumda olduğunu düşünüyoruz.
Faizleri yükseltmek için politikanın yeterince sıkı olmadığına dair ikna edice kanıta ihtiyaç var.