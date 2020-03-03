Fed Başkanı Powell: Diğer ülkelerden de adım bekliyoruz

03 Mart 2020

ABD Merkez Bankası (Fed), "acil durum" efektiyle politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Politika faizi oranı yüzde 1,50-1,75'ten yüzde 1,00-1,25 aralığına çekildi. Karara piyasalar hızlı bir şekilde yanıt verirken dolar/TL kuru sert bir şekilde 6,05 seviyelerine çekildi. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, kameraların karşısına geçerek faiz indirimi hamlesinin gerekçelerini ve virüsün global ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.



'Faiz indirimi ekonomiyi kuvvetlendirecek'

'Acil' faiz indirimi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, atılan faiz indirimi adımının ekonomiye anlamlı bir yardım, kuvvet sağlayacağını söyledi. Faiz indiriminin finansal şartlarda bir sıkılaşmadan kaçınılmasına yardım etmesini beklediklerini belirten Powell, 'İnsanların bizim kararlarımızı siyasi değerlendirme olmadan aldığımızı anlamaları önemli. Diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jerome Powell'ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:



- ABD ekonomisi güçlü olmaya devam ediyor

- Koronavirüs salgını bir süre için ekonomi üzerinde baskı yaratacak

- Koronavirüsün ekonomik etkisi belirsiz olmaya devam ediyor

- FOMC görünüm için risklerin kayda değer şekilde değiştiği yargısına vardı

- Fed ekonomiyi desteklemek için uygun şekilde hareket etti

- Son haftada ne değişti, hastalığın hızlı yayıldığını ve ekonomi için riskler oluşturduğunu gördük

- Bunun ne kadar süreceği belirsiz, ancak güçlü büyümeye geri döneceğiz

- Diğer merkez bankaları ile aktif görüşme, tartışma içindeyiz

- G7 toplantısı sonrası yapılan açıklama da en yüksek seviyede koordinasyonu yansıtıyor

- Diğer G7 merkez bankalarından da adım atmalarını bekliyoruz

- Finansal piyasalar düzgün bir şekilde çalışıyorlar

- Ekonomide henüz çok fazla bozulma görmedik

- Fed, araçlarını kullanmaya ve uygun şekilde hareket etmeye hazır

- Şu anda faiz indiriminden başka araç kullanmayı değerlendirmiyoruz

- Salgın çok yönlü yanıt gerektirecek, şu anda yanıtın parçası olarak para politikası rolünü oynamaya devam ediyor

- Attığımız adım ekonomiye anlamlı bir yardım, kuvvet sağlayacak

- Faiz indiriminin finansal şartlarda bir sıkılaşmadan kaçınılmasına yardım etmesini bekliyoruz

- İnsanların bizim kararlarımızı siyasi değerlendirme olmadan aldığımızı anlamaları önemli

- Koronavirüsün etkilerinin erken bir aşamada olduğunu duyuyoruz, ancak endişeler dile getiriliyor

Fed'den 50 baz puanlık 'acil' indirim!

Fed sonrası dolar/TL hızlı düştü