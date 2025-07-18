Fed Başkanı Powell’dan Beyaz Saray’ın Fed yenileme eleştirilerine yanıt

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Beyaz Saray’dan gelen ve Washington’daki Fed merkez binasının yenileme çalışmalarının maliyet aşımlarıyla ilgili eleştirilere karşılık yanıt verdi. Powell, yenileme projesinin güvenlik, modernizasyon ve tarihi koruma açısından zorunlu olduğunu savundu.

Powell, Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Russell Vought’a gönderdiği mektupta, 2017 yılında Fed Kurulu onayıyla başlatılan projenin, asbest ve kurşun temizliği, yangın güvenliği sistemlerinin yenilenmesi ile eskiyen tesisat, elektrik ve iklimlendirme sistemlerinin değiştirilmesini kapsadığını belirtti.

“Kaynakların doğru kullanımı konusunda ciddi sorumluluk taşıyoruz” diyen Powell, projenin Fed Kurulu’nun yıllık bütçe onayı ve Fed denetçisinin tam erişimiyle sıkı bir denetim altında olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray’dan Vought, projeyi “gösterişli” olarak nitelendirmiş ve VIP yemek alanları ile özel asansörlerin bulunduğunu iddia etmişti. Powell ise bu iddiaları reddetti, yalnızca hasar görmüş veya tarihi koruma gereklilikleri doğrultusunda mermer değişiminin yapıldığını açıkladı.

Öte yandan, Başkan Donald Trump, faiz indirimleri yapılmadığı gerekçesiyle Powell’ı görevden almak istemiş ve yenileme projesini görevden alma sebebi olarak göstermişti. Trump, herhangi bir kanıt sunmadan yolsuzluk iddiasında bulunmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise projeyi “başkan için büyük, güzel bir köşk” olarak nitelendirip gereksiz ve pahalı bulduğunu belirtmişti.

Siyasi baskılara rağmen bazı senatörler Powell’ı destekledi. Senatör Mike Rounds, Fed’in bağımsızlığının korunmasının önemine işaret ederek, merkez bankasına olan güvenin zedelenmemesi gerektiğini söyledi.

Powell ayrıca, projenin Ulusal Başkent Planlama Komisyonu’nun (NCPC) kurallarına uygun olduğunu ve yapılan değişikliklerin ek inceleme gerektirmediğini ifade etti. Bu açıklamalar, Powell’ın daha önce Kongre’ye verdiği ifadeler ve Fed’in resmi web sitesindeki bilgilerle de uyumlu.