Fed Başkanı Powell'dan 'politika' açıklaması: Koşullara bakarak ayarlama yapma sürecindeyiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, pandeminin ardından değişen ekonomik koşulların merkez bankasının para politikası çerçevesinde güncellemeleri gerekli kıldığını söyledi.

Powell, Fed’in mevcut çerçevesinin 2020’den bu yana önemli ölçüde değişen enflasyon ve faiz görünümü karşısında yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Fed Başkanı, pandemi sonrası artan “reel” faiz oranlarının, politika çerçevesinin bazı unsurlarının yeniden düşünülmesini gündeme getirdiğini ifade etti.

Powell, “Daha yüksek reel faiz oranları, enflasyonun 2010’lara kıyasla daha oynak olabileceği bir döneme işaret edebilir. Daha sık ve kalıcı arz şokları yaşanabilir” diye konuştu.

Powell, gözden geçirme sürecinin merkez bankasının 2020 yaklaşımının eksikliklerini – özellikle çok geniş ekonomik senaryolara karşı yeterince dayanıklı olmamasını – dikkate almayı amaçladığını belirtti.

Buna rağmen Powell, Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefi ve kamuoyunun Fed’e olan güveninin korunmasının temel ilke olmaya devam edeceğini söyledi.

Mevcut politika çerçevesini beş yıl önce benimseyen Fed'in bu yıl başlayan gözden geçirme sürecinin faiz oranlarını doğrudan etkilemesi beklenmiyor. Ancak Powell, bu sürecin Ağustos ya da Eylül aylarında tamamlanabileceğini daha önce açıklamıştı.