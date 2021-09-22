Fed Başkanı Powell'dan start için için kasım, final için 2022 ortası mesajı

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıkladı. Fed, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı.

ABD Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı.

Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'ta sabit kaldı.

ABD ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 3,3'ten yüzde 3,8'e, 2023 tahmini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkartıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında artan vakalar ve tedarik darboğazları nedeniyle FOMC üyelerinin GSYH büyümesine ilişkin öngörülerinin hazirana göre aşağı yönlü değiştiğini, ancak yine de yılın 2. yarısında güçlü bir büyüme öngörüldüğünü söyledi.

Fed üyelerinin medyan GSYH beklentileri ise 2021 için yüzde 7’den yüzde 5,9’a düşürüldü.



2022 GSYH büyüme beklentisi medyanı yüzde 3,8’den yüzde 3,3’e düşerken, 2023 için yüzde 2,4 olan büyüme beklentisi yüzde 2,5’e yükseltildi.



Powell’in konuşmasından bazı önemli satırbaşları ise şöyle:



Kongre’nin bize vermiş olduğu tam istihdam ve fiyat istikrarı para politikası hedeflerine bağlıyız. Para politikaları ekonomi tam iyileşene kadar desteğini sürdürmeye devam edecek.



İstihdam göstergeleri güçleniyor, GSYH ilk yarıda yüzde 6,4 olarak gerçekleşti ve ikinci yarıda da güçlü bir büyüme bekleniyor.



Pandemiden en çok etkilenen sektörler son aylarda iyileşmeye başladı ancak artan vakalar iyileşmelerini yavaşlattı.



Yakın dönemde yaşanan tedarik darboğazları özellikle çip krizi motorlu araç gibi bazı sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor.



GSYH büyüme öngörülerimizi aşağı yönlü revize ettik. Virüs ve tedarik darboğazları nedeniyle FOMC üyelerinin GSYH öngörülerinde hazirana göre aşağı yönlü revizyonlar oldu, ancak yine de güçlü bir büyüme öngörülüyor.

Genel ekonomik faaliyetlere dönecek olursak, istihdam güçlü seyrediyor. Ancak ağustosta istihdamda ciddi bir yavaşlama oldu. Özellikle eğlence ve konaklama sektöründen kaynaklandı bu yavaşlama.



Pandemiye bağlı bakım ihtiyacı ve virüs endişelerinin istihdam piyasasını baskılamaya devam ettiğini görüyoruz. İşsizlik oranının 2021’de yüzde 4,8 olmasını (önceki yüzde 4,5), 2022’de yüzde 3,8’e gerilemesini (önceki yüzde 3,8) ve 2023’te yüzde 3,5’e gerilemesini (önceki yüzde 3,5) öngörüyoruz.

Enflasyon beklentisi yüzde 4,2’ye yükseldi

Yeniden açılma süreci benzeri görülmemiş bir durum. Bu açılma döneminde gelişmeler beklenmedik şekilde enflasyona yukarı yönlü baskılar yapabilir. Bu yıl yüzde 4,2 olmasını beklediğimiz (FOMC üyeleri medyan beklentisi) Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin (önceki yüzde 3,4) gelecek yıl yüzde 2,2’ye gerileyeceği görüşündeyiz.



Uzun vadeli enflasyon beklentilerimiz ise yüzde 2 hedefimizle uyum içinde görünüyor.



Ekonominin seyri hala virüsün seyrine bağlı. Delta varyantı vakaları kaydadeğer oranda artırarak iyileşmeyi yavaşlatıyor.

Aşılamanın yaygınlaşması virüsü kontrol altına almaya yardımcı olacaktır.

Gelecek yılın ortasında bitecek bir ‘tapering’ uygun olur

Varlık alım programlarımız finansal istikrar sağladı ve ekonomiyi destekledi. Komite varlık alımlarını tartışmaya devam ediyor. Komite yakın bir süre sonra alımlarının hızının düşürülebileceği görüşünde. Uygun hızı da tartıştık. Herhangi bir karar alınmadı. Ancak komite üyeleri iyileşme bu hızda devam ederse, gelecek yılın ortalarında son bulacak bir ‘tapering’in uygun olacağı görüşünde. Bilançomuzun genişlemesi tamamen durduktan sonra da uzun vadeli varlık alımlarımız ekonomiyi desteklemeye devam edecek.