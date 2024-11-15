Fed Başkanı Powell'den 'sabır' çağrısı: Faiz indirimi için aceleye gerek yok, henüz erken...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülkenin ekonomik büyümesinin devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeyi sürdürdüğünü belirterek, Fed'in faiz indirimi konusunda aceleci bir tutum sergilemesine gerek olmadığını ifade etti.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye yaklaşmasını beklediklerini ve para politikasını "ekonomiyi yavaşlatmayan daha nötr bir seviyeye" getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ekonomide şu an için faiz indirimini hızlandıracak herhangi bir tehlike sinyali görülmediğini belirten Powell, "Veriler daha yavaş gitmemize olanak tanırsa, bu mantıklı bir adım olacaktır" dedi.

Fed yetkilileri ve yatırımcılar, ABD ekonomisinin güçlü seyrinin ve Trump yönetiminin vergi indirimleri, gümrük tarifeleri ve göçmenlik politikalarının büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

Powell, ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerinin veya işgücü arzındaki değişimlerin enflasyon patikasına etkisi hakkında spekülasyon yapmanın şu an için zor olduğunu, somut politikaların görülmeden net bir değerlendirme yapılamayacağını ekledi.