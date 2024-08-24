Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası kripto paralarda son durum: Bitcoin 64 bin doları aştı

Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimlerine başlanacağına işaret ederken, kripto para piyasası pozitif seyrediyor. Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin ise arttığını ifade ederek, "Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Kripto paralarda risk iştahı artarken Bitcoin, 64 bin dolar aştı. Ethereum ise 2 bin 800 dolara yaklaştı. Bitcoin, 64 bin 213 dolardan, Ethereum 2 bin 775 dolardan işlem gördü.