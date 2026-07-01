Fed Başkanı Warsh faiz kararı için kapalı kapılar ardını işaret etti

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) yıllık politika forumunda diğer üst düzey para politikası yapıcılarıyla birlikte katıldığı panelde konuşan ABD merkez bankasının yeni başkanı, odaya girip kapıyı kapattıklarında iyi bir tartışma yürüteceklerini ve faiz kararı metnini şekillendireceklerini belirtti. Warsh, katılımcılara sunacak daha fazla detayı olmadığını bildirdi.

Warsh yeni faiz kararı öncesinde piyasa yönlendirmesini reddetti

İleriye dönük yönlendirme yapmayacağını belirten Warsh, CNBC sunucusu Sara Eisen'ın takip sorusunu yanıtlarken sunucunun kendisini faiz kararı yönlendirme kuralını bozmaya zorladığını ancak başarısız olacağını ifade etti. Sintra'daki etkinlik, ECB Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Tiff Macklem ile aynı sahneyi paylaşan Warsh'ın geçen ayki Fed politika toplantısı dışındaki ilk resmi görünümünü temsil ediyor.

Söz konusu politika yapıcıların tamamı yüksek enflasyon ve ABD destekli İran savaşının yansımalarıyla mücadele ederken farklı para politikası stratejileri izliyor. Warsh'ın 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen politika toplantısının ardından yaptığı yorumlar, yatırımcıların Fed'in eylül ayında açıklayacağı faiz kararı ile oranları artıracağı ihtimalini yükseltmesine neden oldu.

Merkez bankaları bağımsızlık tartışmalarını yakından izliyor

ECB daha önce oranları artırırken, İngiltere ve Kanada'daki merkez bankacıları yerel ekonomik zayıflıklar nedeniyle para politikasını sıkılaştırma konusunda daha isteksiz davranıyor. Kurumların alacağı her faiz kararı yüzde 2 enflasyon ortak hedefine odaklanmasına rağmen, Warsh'ın mevkidaşları iklim değişikliği gibi konularda daha geniş bir bakış açısı benimsiyor. Avrupalı ve Kanadalı politika yapıcılar ayrıca Fed'in bağımsızlığı konusundaki tartışmalarda da taraf konumunda bulunuyor.

Diğer merkez bankası yöneticileri, kurum bağımsızlığı konusunda Trump yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıkta Jerome Powell'ı desteklemek amacıyla yılın başlarında benzeri görülmemiş bir mektuba imza attı. Bağımsızlık tartışması, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın geçen yıl işten çıkardığını açıklamasına rağmen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevinde kalabileceğine hükmetmesiyle bu hafta kritik bir dönüm noktası yaşadı.

Powell, küresel finansal istikrarı desteklemek açısından önemli görülen bu mücadelede mevkidaşları tarafından kritik bir siper olarak övülüyor. Yeni başkan Warsh ise şu ana kadar Cook'un işten çıkarılma girişimi veya Powell'a yönelik yasal baskılar gibi konularda doğrudan konuşmaktan kaçındı. Trump, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Powell'ın yerine Warsh'ı seçti. Yeni başkan mayıs ayı sonlarında resmi görevine başladı ve yaklaşan faiz kararı beklentilerinin merkezine yerleşti.